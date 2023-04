Derby koszykarskie: Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Trzy kwarty walki [zdjęcia]

Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 97:81

Kwarty: 26:20, 21:27, 27:19, 23:15

Anwil: Williams 20 (2x3, 10 zb), Petrasek 19 (2x3), Greene 12 (3x3), Nowakowski 8 (1x3), Łączyński 7 (1x3, 8 as) - Sanders 19 (2x3), Sobin 6, Moore 4, Słupiński 2, Bojanowski 0, Woroniecki 0, Łazarski 0.

Astoria: Smith 29 (6x3), Szymiewicz 20 (1x3), Henry 14 (1x3), Cayo 5, Petrilevicius 5 - Simons 4, Wadowski 2, Frąckiewicz 2, Stupnicki 0.

Anwil przystępował do derbów w glorii zespołu, który awansował do finału FIBA Europe Cup. Z kolei bydgoszczanie kontynuowali serię meczów wyjazdowych, to był już trzeci.