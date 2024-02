Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz zdobyła halę lidera! Cenne zwycięstwo z Górnikiem Wałbrzych

Górnik Wałbrzych - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 75:83 (11:13, 23:26, 25:20, 16:24)

Górnik: Niedźwiedzki 23, 12 zb., Góreńczyk 11 (2), Han 10 (3), 12 as., Wilk 8 (2), Jakóbczyk 2 oraz Dawdo 7 (1), Jackson 6, Pabian 3 (1), Czempiel 3, Margiciok 2.

Enea Abramczyk Astoria: Małgorzaciak 19 (3), Kiwilsza 17, 11 zb., Zegzuła 13 (1), Jeszke 8 (2), Pluta 0 oraz Kaszowski 16 (4), Ulczyński 5 (1), Goodwin 3 (1), Śmigielski 2, Burczyk 0, Wińkowski 0.

W Wałbrzychu spotkały się nie tylko czołowe zespoły, ale także najlepsze defensywy w I lidze. I od początku to potwierdzało się na parkiecie. Po 4 minutach było tylko 3:0 dla Górnika, bydgoszczanie na pierwsze trafienie z gry pracowali prawie 5 minut, ale jak już trafili, to szybko objęli prowadzenie. Dobrą taktyką było zacieśnienie defensywy pod koszem i zmuszenie wałbrzyszan do mało skutecznych prób z dystansu. Górnik w 1. kwarcie uzbierał 11 punktów przy 30-procentowej skuteczności z gry.