Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Górnik Wałbrzych 58:48 (14:12, 22:6, 18:10, 4:20)

Bydgoszczanie zebrali cięgi w komentarzach kibiców po ostatnich nieudanych wyprawach do Krosna i Kołobrzegu. Teraz okazja do rehabilitacji była świetna: w starciu z niepokonanym od ośmiu kolejek liderem z Wałbrzycha można było potwierdzić wysokie aspiracje zespołu. Tym bardziej, że goście przyjechali do Bydgoszczy bez jednego ze swoich liderów, Krzysztofa Jakóbczyka.

W tym meczu spotkały się czołowe defensywy w I lidze i to było widać od pierwszych akcji. Początkowo to wałbrzyszanie więcej oferowali w ataku i prowadzili po dystansowych trafieniach Hana i Kowalenki. Gospodarze na każde swoje trafienie musieli ciężko pracować. W 9. minucie udało się po raz pierwszy prowadzić po serii wolnych Piotra Śmigielskiego.

Damian Jeszke: - Cały mecz graliśmy bardzo dobrze. W ostatniej kwarcie straciliśmy koncentrację, a czasami mam wrażenie, że boimy się wygrywać. Nie możemy doprowadzać do momentu, że w końcówce jesteśmy przerażeni, a rywale grają do meczu. To jest do poprawy. Takiego meczu potrzebowaliśmy.

W drugiej kwarcie rosła przewaga Enea Abramczyk Astorii. Do defensywy nie było żadnych zastrzeżeń, za to rozkręcił się także atak, wsadami popisywał się Piotr Wińkowski, z dystansu trafił Filip Zegzuła. Po 5 minutach było 28:15 i goście musieli ratować się przerwą na żądanie. Wciąż jednak bili głową w mur i dopiero po 7 minutach gry zaliczyli pierwsze trafienie z gry w tej kwarcie. Do przerwy lider tabeli uzbierał 18 (!) punktów, notując skuteczność z gry 18 proc. (6/33)