Enea Abramczyk Astoria ma trenera! Krzysztof Szubarga ma wprowadzić zespół do PLK

W czwartek najpierw ogłoszono rozstanie Krzysztofa Szubargi z Arką Gdynia, a chwilę później Enea Abramczyk Astoria potwierdziła zawarcie 2-letniego kontraktu z były reprezentantem Polski. Bydgoszczanie intensywnie szukali trenera, który pomoże drużynie natychmiast wrócić do PLK. Pierwszym wyborem był Grzegorz Skiba, ale odmówił z przyczyn osobistych. Szubarga także zajmował wysokie miejsce na liście życzeń.

I właśnie w tym zespole debiutował w roli trenera w ostatnim sezonie. Miewał lepsze i gorsze chwile w tej roli, a ostatecznie jego zespół zajął 10. miejsce z bilansem 11-19.

W Bydgoszczy będzie miał do dyspozycji bardzo solidny, jak na warunki I-ligowe, budżet. Niedawno prezes Bartłomiej Dzedzej zapowiedział, że będzie on wynosił najmniej 2,5 mln, co pozwoli zatrudnić czołowych graczy zaplecza PLK i wysoko postawić poprzeczkę rywalom w walce o awans.