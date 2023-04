Derby dla Arrivy Twardych Pierników! Enea Abramczyk Astoria blisko spadku do I ligi! Decydowały ostatnie minuty

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Arriva Twarde Pierniki Toruń 90:100 (22:29, 23:28, 26:18, 19:25)

Bohaterem 2. kwarty był Kacper Gordon. Młody koszykarz dał niezwykle efektywną zmianę m.in. trafił za 3 i wymusił trzeci faul Henry'ego. Po kolejnych trafieniach z dystansu Gibbsa Arriva Twarde Pierniki wypracowały rekordową przewagę w tym meczu - 15 pkt (28:43).

Astę przy życiu utrzymał w tej kwarcie wyłącznie Smith, który jako jedyny znajdował drogę do kosza. Do przerwy rzucił 22 punkty, trafiając znakomite 4/5 za 3 i 6/6 z wolnych. To dzięki niemu bydgoszczanie w krytycznym momencie odpowiedzieli serią 7:0, ale to było za mało. Do przerwy bardziej zespołowe Twarde Pierniki prowadziły różnicą 12 punktów.