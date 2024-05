Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem. Ostatnie zawody z cyklu 2023/24 - zdjęcia

Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem to cykl sześciu imprez, zaplanowanych co miesiąc od listopada 2023 do maja 2024 roku. Jego główny cel - oczywiście poza świetną zabawą i dbaniem o kondycję fizyczną - to sprawdzenia swojej formy przed rozpoczęciem regularnego sezonu triathlonowego. Dla niektórych to więc rozgrzewka przed sezonem letnim, dla innych jednak spore wyzwanie.