Enea Triathlon Bydgoszcz. Tym razem "pod dachem" [zdjęcia]

Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem to cykl pięciu startów, które odbędą się od stycznia do maja 2022 (15 stycznia, 12 lutego,

12 marca, 9 kwietnia, 14 maja). Zawody będą rozgrywane co miesiąc na najnowocześniejszym, 50-metrowym basenie w Polsce - Astorii Bydgoszcz.

Rywalizacja toczy się na supersprinterskim dystansie:

300 m pływania w basenie Astorii

10 km jazdy na rowerze stacjonarnym w Astoria Fitness

3 km biegu na bulwarach przy Brdzie

Zawodnicy, którzy wezmą udział w minimum trzech wydarzeniach, będą walczyć w klasyfikacji łącznej cyklu oraz otrzymają medal za uczestnictwo.

Pierwsze zawody już za nami. Najlepsze wyniki uzyskali: Marcin Tomczak (Poznań, GVT BMC) - 00:30:49; Jakub Sawiełajc (Bydgoszcz, TM Iron Team) - 00:31:10 i Artur Mieloch (Chodzież, Kalach Team) - 00:31:17

Zobaczcie zdjęcia >>>