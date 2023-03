Energa Basket Liga: Legia Warszawa - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Niesamowita pogoń w czwartej kwarcie

Legia Warszawa - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 96:88

Kwarty: 24:19, 27:20, 26:19, 19:30

Legia: Vinales 23 (4x3), Garrett 23 (3x3), Leslie 9 (1x3), Holman 8, Wyka 5 - Berzins 12, Koszarek 5 (1x3), Kamiński 4, Groselle 4, Kulka 3 (1x3).

Astoria: Henry 30 (1x3, 3 bl.), Petrilevicius 19 (16 zb.), Smith 18 (3x3), Simmons 6 (2x3), Lewandowski 1 - Cayo 11, Frąckiewicz 3, Wadowski 0, Stupnicki 0.

Pierwsze siedem minut było bardzo dobre w wykonaniu bydgoszczan. Umiejętnie bronili, a w ataku byli cierpliwi i wypracowywali czyste pozycje. Prowadzili 14:10, ale wtedy zaczęli popełniać proste faule w defensywie i kompletnie pogubili się w ofensywie. Stracili aż 12 punktów z rzędu. Trener Athanasios Skourtopoulos nie wytrzymał i poprosił o czas.

W drugiej kwarcie nie było poprawy. Po kolejnej trójce Łukasza Koszarka "Asta" przegrywała różnicą 13 punktów (24:37) w 14. minucie. Grecki szkoleniowiec zalecił obronę na całym boisku, ale to nie przynosiło to większego efektu. Podobnie jak to, że bydgoscy zawodnicy nie potrafili wykorzystać faktu, że legioniści już w 16. minucie mieli komplet fauli.