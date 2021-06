W środę rywalizacja rozpocznie się od meczu w grupie C rozgrywanego w Bukareszcie. Zagrają ze sobą Ukraina z Macedonią Północną , a więc zespoły, które na inaugurację przegrały odpowiednio z Holandią i Austrią. To oznacza, że jeśli Ukraińcy i Macedończycy chcą pozostać w turnieju, to muszą wygrać!

W Kopenhadze Dania podejmie Belgię. Na inaugurację Duńczycy niespodziewanie przegrali z Finlandią 0:1. Przypomnijmy, że podczas tego meczu zawał serca przeszedł Christian Eriksen , lider reprezentacji Danii. Reanimacja była skuteczna, ale piłkarz przebywa w szpitalu i przechodzi kompleksowe badania. Z kolei Belgowie to nie tylko faworyci grupy B, ale jeden z głównych faworytów do końcowego triumfu na Euro. Duńczycy nie mogą przegrać jeśli chcą pozostać w turnieju

Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Bukareszcie, Kopenhadze i Amsterdamie [17.06.21]

W Amsterdamie Holandia zagra z Austrią, a więc spotkają się zespoły z grupy C, które wygrały pierwsze mecze w turnieju. Obie ekipy zadowoli remis, bo to oznacza, że mają po cztery punkty na koncie, a to zapewnia awans do fazy pucharowej.

