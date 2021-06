Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Bukareszcie, Londynie i Amsterdamie [13.06.2021]

Mistrzostwa Europy nabierają tempa. W niedzielę odbędą się dwa mecze w grupie C i jedno spotkanie w grupie D. Poniżej szczegóły.

Niedzielę zaczniemy od hitu nie tylko w grupie D, ale całej fazy grupowej. Na Wembley w Londynie Anglia podejmie Chorwację. A więc spotkają się czwarty zespół ostatniego mundialu z wicemistrzem świata. Emocje gwarantowane!

Początek meczu o godz. 15. Transmisja w TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. W internecie spotkanie można oglądać na stronie www.sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej i aplikacji smart tv.

Na stadionie w Bukareszcie rywalizację w grupie C zaczną Austria z Macedonią Północną. Ci drudzy to absolutni debiutanci w mistrzowskiej imprezie. Choć Macedończycy uznawani są za słabeuszy, to warto pamiętać, że niedawno ograli Niemców w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata Katar 2022.

Obie drużyny były rywalami Polaków w eliminacjach Euro. Austriacy uplasowali się na drugim miejscu na Polakami, a Macedończycy, mimo że zajęli trzecią lokatę, to na finału zakwalifikowali się poprzez baraże.