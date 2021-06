Rywalizacja w piątek rozpocznie się w Sankt Petersburgu od meczu w "polskiej grupie", w którym Szwecja spotka się ze Słowacją . Szwedzi, którzy powstrzymali Hiszpanów, liczą, że pokonają Słowaków i zbliżą się do awansu. Z kolei Słowacy po zwycięstwie nad Polską mają bardzo dobrą pozycję wyjściową, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej. Jeśli nie przegrają ze Szwedami będą niej bardzo bliscy.

W Glasgow zagrają Chorwacja z Czechami . Ci pierwsi na inaugurację przegrali z Anglią, natomiast drudzy pokonali Szkotów. Chorwaci jeśli chcą pozostać w turnieju, to nie mogą przegrać. Dla Czechów nawet remis będzie korzystny, bo przybliży ich do wyjścia z grupy D.

Początek meczu o godz. 18. Transmisja w TVP 2 i TVP 4K. W internecie spotkanie można oglądać na stronie www.sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej i aplikacji smart tv.

Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Sankt Petersburgu, Glasgow i Londynie [18.06.21]

W drugim meczu grupy D dojdzie do bitwy o Wielką Brytanię. W Londynie na Wembley Anglia podejmie Szkocję. Anglicy po wygranej nad Chorwatami jeśli wygrają ze Szkotami, to zapewnią sobie awans. Z kolei Szkoci nie mogą przegrać, by zachować szansę na wyjście z grupy.

