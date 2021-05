Eurorzepak 2021. Konferencja online „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład” [relacja]

- Trudno sobie wyobrazić zmiany w rolnictwie bez rzepaku. Na niektórych typach gleb rzepak musi pozostać - jest przekonany były minister. - Jeżeli Europa chce odejść od wykorzystana białka paszowego koncernów amerykańskich, nie można odejść od uprawy rzepaku.

Podkreśla, że soja amerykańska nie jest rozwiązaniem globalnym, to źródło białka może być niepewne, np. zew względu na anomalia.

- Jestem przekonany, że zaprawy do rzepaku nie były toksyczne dla rzepaku, ale to już prawdopodobnie czas miniony. To pytanie do nauki, czym je zastąpić. Jeżeli ktoś sądzi, że można prowadzić rolnictwo, to czarne złoto, jak określamy rzepak, bez nawożenia i ochrony, to nic o rolnictwie nie wie. Zielony Ład musi być sprowadzony to bardzo konkretnych decyzji, np. określenia jak dbać o glebę w przypadku danej rośliny. Wydaje się, że bez rzepaku żaden Zielony Ład nie będzie w stanie funkcjonować - dzielił sie swoimi spostrzeżeniami Jan Krzysztof Ardanowski.