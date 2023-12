Ewa Drzyga - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto jej przytulny dom w Krakowie

Dom Ewy Drzyzgi w Krakowie

Ewa Drzyzga postanowiła się osiedlić wraz z bliskimi we wsi Mogilany, w powiecie krakowskim. To właśnie tam, na łonie natury, odnajduje wytchnienie od blasku kamer i szumu medialnego. Choć rzadko dzieli się informacjami z życia prywatnego, urywki z jej codzinności można oglądać w mediach społecznościowych, np. na Instagramie. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

