Robert Kościecha, trener GKM Grudziądz: "To może zaważyć na przyszłości klubu"

Motor Lublin, Falubaz Zielona Góra i Sparta Wrocław - z tymi drużynami na początku sezonu grudziądzanie sobie nie poradzili. Obraz trzech przegranych nieco zmienia fakt, że na swoim torze GKM pojechał tylko raz i to z głównym faworytem rozgrywek. Jednak zero na ligowym koncie sprawia, że margines na kolejne błędy jest wyjątkowo mały .

Po meczu we Wrocławiu grudziądzanie mogą żałować przede wszystkim tego, że nie utrzymali niewielkiej straty do gospodarzy. Końcówkę spotkania przegrali 4:14, a cały mecz różnicą 16 punktów . Kiepskie zawody znów odjechał Jason Doyle, tym razem mniej skuteczny był też Max Fricke.

- Stawialiśmy opór, do połowy zawodów było w miarę ok. Niestety w dwóch ostatnich biegach dostaliśmy dwa razy po 5:1. Sparta wygrała pewnie i to wszystko - podsumował trener Robert Kościecha.

Po trzech porażkach atmosfera w Grudziądzu robi się napięta. - Nie jest to dobra sytuacja, ale będziemy robić wszystko, by podnieść morale - zapewnił Robert Kościecha. - W piątek mamy bardzo ważny mecz u siebie z Unią Leszno, który będzie bardzo ważył na losach klubu .

- Nie mamy się z czego cieszyć - przyznał również Kacper Łobodziński. - Trzeba jednak dalej ciężko pracować, by było lepiej. Na kolejne dni mamy zaplanowane dwa treningi na torze w Grudziądzu, w podobnych godzinach do piątkowego meczu ligowego. Zrobimy wszystko, by być jak najlepiej przygotowanym do meczu z Unią.