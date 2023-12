EwiKor Construction w Świeciu - w tej świeckiej firmie królują automaty. A mimo to nic nie zastąpi fachowców

Zautomatyzowane linie produkcyjne, w tym superrobot spawalniczy, robią ogromne wrażenie. Ludzi pracuje tu niewielu, ale i tak są na wagę złota – firma wciąż poszukuje fachowców

Mowa o spółce EwiKor Construction w Świeciu, w której gościliśmy w ramach dziennikarskiego rekonesansu po firmach i instytucjach w Kujawsko-Pomorskiem korzystających z funduszy europejskich. EwiKor zdobył dofinansowanie na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu spawalnictwa. Wartość projektu to nieco ponad 17 mln zł, zaś dofinansowanie z UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020) wyniosło 6 mln 690 tys. zł. W ramach projektu opracowano innowacyjną technologię zautomatyzowanego, orbitalnego spawania hybrydowego metodą PAW i TIG. Wdrożono też na rynek specjalną mieszankę gazową. EwiKor realizuje również dofinansowywany przez Unię Europejską projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - wdrożenie na rynek zbiorników stalowych z innowacyjną konstrukcją dachową oraz procesu spawania hybrydowego z zastosowaniem innowacyjnej mieszanki gazowej.

Dla przemysłu papierniczego i stalowego

- Nasza firma działa prężnie na terenie Mondi Świecie (zakłady branży papierniczej – dop. autora), gdzie zajmujemy się serwisem maszyn przemysłowych. Oprócz Mondi obsługujemy wszystkie większe papiernie w Polsce, a także za granicą. Te zaś obiekty, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy, powstały aby bardziej się rozwinąć, zdywersyfikować działania w kierunku konstrukcji stalowych, instalacji i zbiorników przemysłowych, a także samego spawalnictwa. Projekt badawczy, który tu realizowaliśmy przy wsparciu funduszy unijnych, był stricte związany z wdrażaniem nowej technologii w spawaniu rurociągów przemysłowych – wyjaśnia Dawid Korus, właściciel i prezes spółki EwiKor Construction w Świeciu, która działa na rynku od 2010 roku.

Cały ten teren, prawie wszystkie budynki i maszyny, zostały kupione przy wsparciu środków unijnych. Konstrukcje stalowe EwiKor Construction przeznaczone są dla budownictwa, zwłaszcza przemysłowego. Są to konstrukcje budynków, hal, zbiorników przemysłowych, estakad czy podestów. Budowa zbiornika wymaga także całej infrastruktury – podestów, aby wejść na górę, elementów wsporczych i estakad dla rurociągów, a także przepompowni.

Problemy zaczęły się podczas pandemii

[cyt]- Niestety rynek konstrukcji stalowych jest teraz wręcz tragiczny. Co prawda cena surowca stabilizuje się, ale w branży mamy zauważalny dołek. Konkurencja jest bardzo duża. Nie jest łatwo przetrwać. Ratuje nas to, że współpracujemy z papierniami – przyznaje Dawid Korus.[/cyt

Dodaje, że zawaliło się wszystko, przede wszystkim ceny surowych poszły w górę. W chwili wybuchu wojny na Ukrainie rynek stali w ogóle się załamał. Do tego doszła wysoka inflacja i wzrost stóp procentowych, co bardzo mocno wpłynęło na całą gospodarkę. Doszły też podwyżki cen prądu i gazu. Dla zakładów przemysłowych, jak ten, konsumujących ogromne ilości energii, to ciężar trudny, a czasem niemożliwy do udźwignięcia. Wiele firm upadło, bo nie było ich stać na płacenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Automaty są szybsze i dokładniejsze

W hali przemysłowej w Świeciu (ok. 5 tys. m kwadratowych) pracuje łącznie kilkanaście osób. To niewiele, bo zakład został w dużej części zautomatyzowany, a poza tym produkcja trochę wyhamowuje i kierownictwo musi dostosować się do realiów.

Automatyzowane są żmudne procesy, na przykład cięcie elementów stalowych czy spawanie stalowych belek. Automaty są szybsze od ludzi (około 4-krotnie) i dokładniejsze. Mniej pracy ma potem kontrola jakości. Niemniej operatorzy automatów muszą mieć dużo wyższe kwalifikacje od zwykłych robotników.

- Mamy robota do spawania stalowych belek, który jeszcze rok temu zapewniał nam ogromną przewagę nad konkurencją. Nikt inny w Polsce nie miał takiego, ale teraz posiada go także pewna austriacka firma działająca w naszym kraju. Ten robot w chwili zakupu kosztował 1,5 miliona euro, a teraz jego wartość wzrosła do około 2 milionów – kontynuuje Dawid Korus. Jednak, zdaniem prezesa, lepiej by było gdyby projekt związany z automatyzacją produkcji został zrealizowany przed covidem. Gdy bowiem zaczęła się pandemia, zaczęły się także problemy i ogromnym wyzwaniem było dociągnięcie projektu do końca.

Pracownicy wciąż są potrzebni

- Pracownicy i tak są potrzebni. Szukamy ich cały czas, budujemy ekipę wykwalifikowanych pracowników. Automatyzacja procesów produkcyjnych jest z jednej strony dobra, ale z drugiej nie eliminuje ludzi, bo ci muszą zmontować to co wyprodukowała maszyna – tłumaczy prezes.

Już teraz pracownicy fizyczni, operatorzy, zarabiają tyle samo albo więcej niż inżynierowie i pracownicy administracyjni. A mimo to brakuje ich. Dużo łatwiej znaleźć ludzi do administracji niż do obsługi maszyn. EwiKor Construction współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych w Świeciu, także z nadzieją, że jej absolwenci zatrudnią się w tej firmie. Tyle, że ci najczęściej myślą o kontynuacji nauki na wyższej uczelni. Firma poszukuje robotników m.in. przez agencje pracy. Zatrudniała już Ukraińców, Filipińczyków i Hindusów, ale dyrektor zarządzający ostatecznie zrezygnował z ich usług. Nie do końca był z nich zadowolony. Poza tym zatrudnienie na własną rękę, a nie przez pośrednictwo agencji pracy, jest bardziej korzystne finansowo tak dla firmy, jak i samych zatrudnionych. Drugim czynnikiem wpływającym na zmniejszenie zatrudnienia jest zima, gdy pracy (zwykle do marca) jest mniej.

- Jeśli mamy się kogoś pozbyć, to pracowników z agencji. Zatrzymujemy naszych, zatrudnionych na umowę o pracę. W firmie stosuje zasadę, aby rotacja pracowników była jak najmniejsza. Staramy się robić wszystko co możliwe, aby ich nie zwalniać. A to dlatego, że proces pozyskiwania pracowników jest długi i kosztowny. W pozostałe pory roku mamy dość duże obłożenie pracy, więc wygenerowane wtedy zyski pozwalają nam na zatrzymanie pracowników także zimą - wyjaśnia właściciel.

Nowoczesne laboratorium

EwiKor Construction posiada własne nowoczesne laboratorium. Badania surowców i wyrobów stalowych wykonywane są na miejscu. Nie trzeba więc wysyłać ich do zewnętrznych placówek badawczych i czekać wiele tygodni na wyniki. Dzięki temu firma ma pewność co do jakość oddawanego klientowi produktu i oszczędza czas.

