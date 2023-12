Fundusze europejskie są jak żyzna gleba, także w Kujawsko-Pomorskiem. Niech nas cieszy gwiazda betlejemska z "Vitroflory"!

Poustawiane równo na specjalnych platformach gwiazdy betlejemskie (inne nazwy to wilczomlecz nadobny lub piękny, poinsecja nadobna) robią przedświąteczny nastrój, ale dla producenta jakim jest spółka „Vitroflora” - Grupa Producentów z siedzibą w Trzęsaczu w gminie Dobrcz, to przede wszystkim biznes. Pod względem gospodarczym gwiazda betlejemska jest najważniejszą rośliną doniczkową na świecie.

Zaraz po świętach rusza nowa produkcja

- Produkcja pelargonii, petunii, roślin rabatowych rozpocznie się zaraz po świętach Bożego Narodzenia, jeszcze w grudniu. Tak więc to co teraz jest w szklarniach, w krótkim czasie zniknie i zaczną przychodzić sadzonki do ukorzeniania - wyjaśnia Karol Pawlak , założyciel „Vitroflory” i jej właściciel, ogrodnik w czwartym pokoleniu.

Specjalna osłona szklarni

Pierwszy projekt o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł polegał na pokryciu w latach 2017-2018 dotychczasowego obiektu cieplarnianego (magazynowo-produkcyjnego o powierzchni ok. 5 tys. m kw.) do przechowywania i przygotowywania roślin ozdobnych do ekspedycji innowacyjnym szkłem (wraz z wyposażeniem) oraz na wybudowaniu nowej cieplarni o pow. ok. 10 tys. m kw. krytej podwójną folią.