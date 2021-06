Fajdek kontra Nowicki, czyli polski młot ma zachwycić Tokio

Obaj w ostatnich tygodniach bardzo wiele czasu spędzają w spalskim COS, lubią zażartować, czasem zamienią kilka słów, ale w kole są wielkimi rywalami. Więcej triumfów ma Fajdek – był cztery razy mistrzem świata, a trzy razy stał na podium razem z Nowickim, który odbierał wtedy brązowe medale – ale jednego swojemu rywalowi na pewno zazdrości: medalu z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Nowicki poleci do Tokio jako obrońca jednego z medali, a Fajdek jako pretendent do olimpijskich krążków.

– Wiadomo, że każdy z nas marzy o tym, by być na podium. Ja oczywiście też marzę i chciałbym stanąć tam razem z Pawłem Fajdkiem, ale w takim układzie, by jeden z nas miał złoto. Moglibyśmy wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, każdy z nas miałbym medal i świadomość, że uczestniczy w wielkim wydarzeniu polskiego sportu – mówi Nowicki, zawodnik InPost Team.

Zanim obaj zmierzą się w stolicy Japonii, 20 czerwca będą rywalizować na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym – takie miano od blisko roku dzierży Stadion Śląski w Chorzowie – podczas 67. Memoriału Janusza Kusocińskiego.

– Zapraszam każdego, kto będzie miał czas i ochotę zobaczyć najlepszych polskich lekkoatletów w akcji, do Chorzowa. To jedna z ostatnich szans, żeby zobaczyć nasza rywalizację przed igrzyskami – zaprasza Nowicki.

– To jest niesamowity stadion, jeden z najpiękniejszych obiektów na świecie. Uwielbiam to koło i ona też mnie lubi, co choćby było widać w trakcie drużynowych mistrzostw Europy, gdy rzuciłem prawie 83 metry. Ale Wojtek Nowicki też lubi tutaj startować i daleko rzucać, więc z pewnością stworzymy wielkie show. Tak, to może być przedsmak olimpijskiego finału w Tokio – dodaje Fajdek.