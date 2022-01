"Ferie zimowe" na placu budowy nowej sieci tramwajowej w Grudziądzu [zdjęcia] Piotr Bilski

Zima odpuściła, a mimo to nic nie dzieje się na odcinkach ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu, na których prowadzona jest modernizacja torowisk tramwajowych. Za modernizację fragmentu od ul. Wiejskiej do wiaduktu Drogi Krajowej nr 16 odpowiada firma Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. To zadanie warte blisko 48,8 mln zł. Natomiast za modernizację torowiska od ul. Wiejskiej w stronę os. Rządz odpowiada grupa ZUE S.A. Te prace będą kosztowały ponad 58,6 milionów złotych.