Festyn garncarski już po raz trzeci w Solcu Kujawskim. Zjechali też inni rzemieślnicy

Garncarze z różnych stron Polski zjeżdżają do Solca zawsze w maju. Dlaczego wybrano ten miesiąc? - Bo patronem garncarzy, tak samo jak strażaków jest św. Florian – tłumaczył gościom Rafał Kubiak, dyrektor soleckiego muzeum. To ta placówka, wraz z centrum kultury jest organizatorem wydarzenia.

W tym roku przyjechali do Solca zaprezentować swój kunszt i warsztat garncarski m. in. rodzina Konopczyńskich z Bolimowa (woj. łódzkie)i manufaktura ceramiki z Poznania. Rodzimych twórców reprezentowała Beata Jopkiewicz z mężem, to mieszkańcy wsi Chrośna.