Festyn rodzinny przy ruinach zamku jedną z atrakcji Dni Szubina 2024

Kramy przy ruinach

- Nasze koło ma wielkie tradycje, działa od 1945 roku. Za rok świętować będziemy swoje 80-lecie - opowiada przewodnicząca Jadwiga Katafiasz. Przyznaje, że do festynu panie szykowały się dwa dni. Do Szubina przywiozły m. in. pierogi, szare kluski z kapustą oraz ciasta. Jak dowiadujemy się – to nie jedyna impreza w najbliższym czasie, w której KGW z Królikowa weźmie udział.

- W czerwcu jedziemy na jubileusz Wąsosza, a 6 lipca zapraszamy na festyn rodzinny do naszej wsi – informuje szefowa koła.