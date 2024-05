To dopiero była gala. 62. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie rozstrzygnięty

Większość prac zgłoszonych przez hafciarki to części stroju pałuckiego – czepce, fartuchy, koszule, halki.

- Jedna z pan zrobiła krok do przodu. Na płóciennej bandzie czepca wykonała aplikację tiulową. Nie było tego w tradycyjnym hafcie pałuckim. To nowość, ale zachowuje charakter haftu pałuckiego. Ciszę się, że to w tym kierunku się rozwija – chwaliła twórczynię za pomysł Kinga Turska-Skowronek.