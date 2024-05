Wernisaż grupy Plama’s i spotkanie z Arturem Andrusem. Mocne rozpoczęcie Dni Szubina

Pierwsze imprezy za nami. Na wernisaż do Szubińskiego Domu Kultury zaprosiła mieszkańców Szubińska Grupa Plama’s. Swoje prace pokazało 19 artystów.

- Istniejemy od 47 lat. Jest to nasza 46 doroczna wystawa, bo z powodu pandemii w 2020 r. wernisażu nie było. Plama’s skupia rożnych twórców. Do grupy należą osoby mające wykształcenie artystyczne, ale też amatorzy. Wszyscy tworzymy razem. Bo to miłość do sztuki jest podstawą, która nas łączy. Podobnie jak wspólne wystawy, wyjazdy, plenery – podkreśla Hanna Zawadzka-Pleszyńska, szefowa grupy.