Finał konkursu Rolnik Roku 2022 coraz bliżej. Może wygra producent mleka?

Sprzedajemy głównie sery i twarogi

Eksportujemy przede wszystkim do Unii Europejskiej. Głównymi odbiorcami są: Niemcy (19 proc.), Czechy (6 proc.), Włochy i Niderlandy (ok. 5 proc.) oraz Rumunia (4 proc.). Kupują zwłaszcza sery i twarogi (34 proc.) mleko płynne i śmietanę (19 proc.) oraz mleko zagęszczone i w proszku (13 proc.). Lody stanowiły 12 proc. udziału w wartości eksportu produktów mlecznych z Polski, a serwatka – 8 proc.

Zgłoszenia do 11 listopada

Produkcja mleka będzie jednym z tematów Forum Rolniczego, które 26 listopada organizujemy w Hotelu Cukrownia Żnin. Branża mleczna musi reagować na wiele wyzwań rynkowych. W produkcji mleka o zmniejszonej zawartości tłuszczu i większej zawartości białka pomaga już genetyka, ale konsumenci czekają na więcej, np. na mleko bezpieczne nawet dla alergików. Spróbujemy ustalić, jakie są kolejne oczekiwania rynku i co z tego będzie miał rolnik?

Liczymy na udział w dyskusji, zapraszamy do niej rolników z sektora mleczarskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Czekamy też na kandydatów do konkursu Rolnik Roku 2022, mile widziani będą również hodowcy bydła mlecznego. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 listopada. Laureatów ogłosimy podczas gali w Żninie.

