Firmo, zgłoś się do kategorii Złotej Setki Pomorza i Kujaw. Nie zwlekaj, masz czas już tylko do 30 kwietnia!

Jeżeli Twoja firma wspiera kulturę i sztukę, to koniecznie zgłoś ją do naszej nowej kategorii Ambasador kultury, która powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Swoich kandydatów mogą też tutaj wskazywać samorządy, instytucje kultury, stowarzyszenia, jak również mieszkańcy regionu.

Wystarczy na adres mailowy [email protected] wysłać opis podjętych przez firmę działań w zakresie wsparcia kultury, ewentualnie wskazać wielkość poniesionych nakładów - mogą to być zarówno jednorazowe projekty, wydarzenia, jak i długofalowe inicjatywy.

Następnie kapituła konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i makroregionu Wielkopolska Kujawsko-Pomorskie Polska Press, dokona oceny nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę zaangażowanie we wspierane projekty, długość trwania mecenatu, jego zakres oraz realne wsparcie w promocji kultury i sztuki.

A jeżeli Twoja firma działa na rzecz lokalnej społeczności, wspiera lokalne inicjatywy, a do tego jeszcze dba o pracowników i środowisko naturalne, zgłoś ją do kategorii Lider społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy wypełnić ankietę przygotowaną przez naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spośród wszystkich zgłoszeń, komisja uczelniana wytypuje 10 firm, które otrzymają najwyższe wyniki z badania ankietowego. Następnie kapituła konkurs, w skład której wchodzą przedstawiciele regionalnych organizacji biznesowych, naukowcy z największych kujawsko-pomorskich uczelni, reprezentanci samorządu województwa i instytucji otoczenia biznesu - w tajnym głosowaniu - wyłoni laureatów 1.2 i 3 miejsca.