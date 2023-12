Pracownicy poczty w Lipnie ochronili pieniądze seniorki. 74-latka chciała przelać 3 tys. zł "przyszłemu mężowi"

74-latka w Lipnie zamierzała skorzystać z usługi MoneyGram, aby przesłać pieniądze przyszłemu mężowi, którego niedawno poznała na wycieczce. Była trochę zagubiona. Wzbudziło to czujność pracownicy poczty, która zaczęła zadawać klientce dodatkowe pytania.

- Spytałam, czy ta pani dobrze zna odbiorcę pieniędzy. Okazało się, że to pytanie wystarczyło, by klientka opowiedziała historię swojej znajomości, która od razu była bardzo podejrzana - mówi Anna Fydryszewska, pracownik obsługi klienta w UP Lipno 1.