For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin. Powtórki nie było, Motor górą na Motoarenie [zdjęcia]

Już w 1. rundzie play off torunianie trafili na bardzo wymagającego rywala. Motor był jednak w zasięgu, co Apator udowodnił w rundzie zasadniczej, wygrywając po emocjonującym meczu 46:44. Wszystko rozstrzygnęło się wtedy w ostatnim wyścigu, po fantastycznej pogoni Roberta Lamberta za Bartoszem Zmarzlikiem. Wtedy goście przyjechali bez kontuzjowanego Dominika Kubery.

To goście jednak lepiej zaczęli to spotkanie. Jarosław Hampel z Fredrikiem Lindgrenem pokonali Lamberta i Patryka Dudka 4:2, podwójnie zwyciężyli juniorzy Motoru (Mateusz Affelt wykluczony za spowodowanie upadku rywala). Mimo świetnego startu w trzeciej gonitwie, Emil Sajfutdinow i Wiktor Lampert stracili dwa pierwsze miejsca po atakach Bartosza Zmarzlika.

Tym razem na Motoarenie też nie stawili się w komplecie. W składzie zabrakło Jacka Holdera. Australijczyk to nie tak mocne ogniwo jak Kubera, ale doskonale zna przecież wszystkie ścieżki na toruńskim torze.

Czwarty wyścig układał się na remis, ale na ostatniej pozycji upadł Kacper Grzelak. W powtórce z kolei doszło do kolizji walczących o pierwsze miejsce Cierniaka i Pawła Przedpełskiego. Sędzia wykluczył młodzieżowca gości, co oznaczało 5:0 dla toruńskiej drużyny w powtórce wyścigu i zminimalizowanie strat do jednego punktu.

Wynik na styku utrzymał się do 9. biegu, a w nim Hampel i Kubera uciekli już w pierwszym łuku i goście znów odskoczyli (29:24). I właśnie ta dwójka plus Zmarzlik sprawiali torunianom najwięcej kłopotów. To głownie ich punkty dały lublinianom pięć punktów przewagi przed wyścigami nominowanymi.

Apator musiał jeszcze próbować wyrwać zwycięstwo i wzorem poprzedniego meczu z tego sezonu, walczyć do końca. Złudzeń zawodników i kibiców Apatora pozbawili Kubera i Lindgren. Już na wyjściu z pierwszego łuku ustawili się na dwóch pierwszych pozycjach i tak dojechali do mety.