Forum Rolnicze 2022. Co przyniesie Europejski Zielony Ład? "Wzrost kosztów i spadek produkcji"

Eksperci zaznaczają, że w związku z Europejskim Zielonym Ładem przed rolnictwem stoją wyzwania, jakich w tej skali jeszcze nie było. Mówił o tym m. in. dr inż. Mirosław Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Agroekoton. Okazją była konferencja pn. „Zielony Ład jako szansa na zwiększenie bioróżnorodności w produkcji rolniczej”, która 18 października odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Wzrost kosztów i spadek produkcji

- Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, który - jej zdaniem - jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i degradację środowiska. Nadrzędnym celem Zielonego Ładu jest uzyskanie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r. To ambitny cel polityczny, który może być i powinien zostać zmodyfikowany – zaznaczał.