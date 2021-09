Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2021. Sołtysie, rolniku - czekamy na zgłoszenia do konkursów!

- Jestem zaskoczony, cieszę się niezmiernie z wyróżnienia. Mam jeszcze wiele ambitnych planów, a ta nagroda będzie mnie dodatkowo motywowała do dalszego działania, do wspólnej pracy z mieszkańcami i władzami lokalnymi. Wierzę, że dalej też będzie dobrze - mówił podczas poprzedniego Forum Rolniczego Tomasz Chmarzyński, Sołtys Roku 2020 Woj. Kujawsko – Pomorskiego.

To właśnie do sołectwa Lipienek w gminie Lisewo trafił ostatnio ten zaszczytny tytuł. Pora nagrodzić kolejne osoby! Do 22 września zbieramy zgłoszenia do konkursu Sołtys Roku. Jest o co walczyć, bo na zwycięzcę czeka 5 tysięcy zł. Dodajmy, że uhonorujemy także Sołtysa Debiutanta. Nagrody czekają również na rolników z regionu, którzy nie boją się odważnych decyzji biznesowych i przysłowiowego zakasania rękawów do ciężkiej pracy.

W jaki sposób mogą zgłaszać się do konkursu mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego? Wystarczy wypełnić ankietę. Uzupełnienie formularza zajmie około 15 minut (warto przygotować zdjęcia/skany otrzymanych wyróżnień i certyfikatów).