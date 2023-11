Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” o biopaliwach. Rzepak stale potrzebny

Rzepak ma jeszcze potencjał

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej najszybciej rozwijającą się produkcją roślinną jest uprawa rzepaku. W latach 2000 - 2003 zbiory wynosiły poniżej 1 mln ton, a w latach 2013 - 2017 średnio 2,7 mln ton. W tym czasie areał uprawy się podwoił (z 0,4 mln ha do 0,9 mln ha), a plonowanie roślin wzrosło o 38 procent (z ok. 2,2 tony z hektara do prawie 3 ton z hektara). Od 2007 r. zbiory rzepaku w Polsce przekraczają 2 mln ton. W 2014 r. padł rekord - 3,4 mln ton.