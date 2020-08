Parking przed Starostwem w Chojnicach tylko za złotówki. Ale zawsze znajdziesz miejsce

Do dyspozycji jest niecałe 40 miejsc. Wcześniej wszystkie były zajęte, trzeba było czekać i "polować". To już przeszłość.

Dlaczego tyle lat trwała dyskusja, jak rozwiązać problem. Pytamy o to starostę Marka Szczepańskiego.

- Wzbudzało to emocje - odpowiada. - Mieliśmy radnych, którzy pytali: - "To co, my teraz będziemy płacić?". Odpowiadałem, że radny dostaje dietę, i to niemałą, bo podstawowa to 1 tys. 200 zł bez podatku. Jeżeli przyjeżdża raz w miesiącu na sesję i raz na posiedzenie komisji, to gdy te kilka godzin opłaci, jest to opłata rzędu 20, 30 zł na miesiąc. To nie jest obciążenie dla radnego, przewodniczący komisji otrzymują prawie 1 tys. 500 zł.