Franciszek Karczewski zdradza, kto polecił mu transfer do Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Abramczyk Polonia w listopadzie 2023 roku pochwaliła się nowym zawodnikiem - Karczewskiego wypożyczyła z Włókniarza Częstochowa na najbliższy sezon. 18-latek uznawany jest za spory talent, przed sobą ma jeszcze cztery lata startów w gronie juniorów, a na zapleczy ekstraligi na pewno może być solidnym ogniwem drużyny.

Sam żużlowiec z przejściem do Bydgoszczy wiąże spore nadzieje na rozwój. Dlaczego wybrał właśnie Abramczyk Polonię? - Bardzo mocno ten klub zachwalał mi Mateusz Szczepaniak - zdradził Karczewski w rozmowie z ekstraliga.pl - Stawiam na rozwój i uważam, że przejście do klubu z Bydgoszczy, w którym dostałem bardzo dobre warunki, jest dla mnie dobrym krokiem. Jak już wspomniałem Abramczyk Polonię bardzo chwalił Mateusz, z którym znam się praktycznie od dziecka, ponieważ moi rodzice znają się z rodziną Szczepaniaków i z Mateuszem jestem w dobrym kontakcie. Często podpowiadaliśmy sobie w kwestii ustawień sprzętu, choćby jeżdżąc razem w Cellfast Wilkach Krosno i mam do niego w wielu kwestiach pełne zaufanie.