Fryzjerki i kosmetyczki toną w długach. Nie pomogło podziemie? Od 4 maja mogą starać się o pomoc z tarczy branżowej

- 26 kwietnia wróciliśmy do pracy, ale co z tego? Nie zarabialiśmy od 27 marca! - skarży się pani Krystyna, która razem z koleżanką prowadzą salon fryzjerski na jednym z inowrocławskich osiedli. - Zamykają nas i otwierają. Czujemy się jak króliki doświadczalne i - jak dotąd - w drugim lockdownie nie dostaliśmy ani złotówki pomocy, zaś żyć z czegoś trzeba. Niestety, na emeryturę jestem za młoda.

Zamykają i otwierają salony beauty

Fryzjerzy i kosmetyczki są jedną z tych branż, które mocno odczuły już pierwszy zeszłoroczny lockdown, wówczas salony nie działały od 1 kwietnia do 17 maja. Według wyliczeń jednej z platform rezerwacyjnych, wskutek pandemii przychody w salonach urody spadły o ponad 30 proc., a wiele z nich musiało w ogóle zamknąć swoją działalność. W konsekwencji wprowadzonych wtedy obostrzeń branża straciła ponad 7 mld zł, a każdy kolejny dzień lockdownu kosztuje ją ponad 127 mln zł przychodu. I nawet, gdy salony mogą działać, to jednak inne ograniczenia - zamykanie galerii handlowych, zakaz organizowania hucznych imprez rodzinnych czy towarzyskich, upowszechnienie pracy zdalnej i znacznie mniej wszelkiego rodzaju spotkań - mocno odbijają się na tym biznesie. Nastrojów przedstawicieli tego sektora z pewnością nie poprawiła informacja o kolejnym zamknięciu - od 27 marca do 26 kwietnia.