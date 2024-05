Fryzury na maj - takie uczesanie będzie teraz hitem. Oto najmodniejsze fryzury tej wiosny [7.05.2024]

Modne fryzury to te które pojawiają się na wybiegach mody, u aktorek w najnowszych filach i serialach ale także te które promują influancerki. Warto jednak pamiętać, że fryzura, która nam się podoba i będziemy się w niej dobrze czuć to najlepszy wybór bez względu na to czy to jest teraz modne.

Przeczytaj: Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem

Do każdego z tych kształtów będą pasowały różne uczesania. Sprawdzamy jakie uczesania wybrać do poszczególnych kształtów.