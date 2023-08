Fundacja Nocy i Dni w Płonnem zaprasza na czwartkowe spotkania i warsztaty. Potrwają do końca września

Fundacja Nocy i Dni w Płonnem pozyskała z Lokalnej Grupy Działania pieniądze na spotkania i warsztaty.

- Serdecznie zapraszamy do naszej przytulnej salki przy plebanii na cotygodniowe spotkania, które odbędą się w każdy czwartek do końca września. Aby umilić Państwu czas, udostępnimy darmową kawiarenkę w godzinach od 16 do 19. Nie ważne, czy jesteście parą, grupą przyjaciół, czy samotnymi podróżnikami, nasza salka jest otwarta dla wszystkich – informuje Fundacja Nocy i Dni w Płonnem.

We wsi dano drugie życie zniszczonej stodole, która nie miała posadzki. Mieszkańcy zebrali się i społecznie utworzyli w niej miejsce do spotkań. Jest też ekspozycja - na półkach zdjęcia z ekranizacji powieści "Noce i Dni" , którą we wsi pisała Maria Dąbrowska. Miejsce często jest odwiedzane w ramach wizyt studyjnych.

Czytaj w serwisie:

Pasjonaci motoryzacji zjechali na zamek Po raz XV Golub-Dobrzyń gościł uczestników zlotu starych ciągników z całego kraju

Zobacz jak przygotowany jest na sezon 2023 ośrodek nad jeziorem Okonin To jezioro zachwyca wodą