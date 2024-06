Ośrodek nad jeziorem Okonin (powiat golubsko-dobrzyński) zaprasza. Tak rozpoczął się sezon 2024 - nowe zdjęcia

Wykaz kąpielisk Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sezon kąpieliskowy 2024 nad jeziorem Okonin (gmina Ciechocin)

Według prawa, kąpielisko powinno zostać zgłoszone do gminy i Sanepidu do końca roku poprzedzającego sezon, by m.in. móc zaplanować badania wody. Okonin nie został jednak zgłoszony. Jest też możliwość utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Wówczas może ono funkcjonować przez miesiąc, a zgłoszenie wystarczy złożyć miesiąc przed uruchomieniem miejsca. Jak na razie nie ma takiego zgłoszenia dotyczącego Okonina. Już trzeci rok z rzędu firma zarządzająca plażą z pomostem nie zgłasza kąpieliska i miejsca do kąpieli, ze względu na brak ratowników i wysokie pensje, jakich oczekują sezonowi pracownicy.