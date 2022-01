Fundusze europejskie dla Bydgoszczy. Wiadomo na razie o 108 mln euro Maciej Czerniak

Temat unijnych funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 elektryzuje władze samorządów. Do podziału jest w sumie ponad 1,7 mld euro Dariusz Bloch/Archiwum

To pieniądze w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Bydgoszczy zależy, by ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uzyskać jak największe finansowanie. Władze województwa mają projekt, zatwierdzić go musi jednak Komisja Europejska.