Nowy zakład Tabemax otwarty w Białych Błotach. Minimum 100 dodatkowych miejsc pracy!

Nowe miejsca pracy? Minimum 100 osób!

Co czwarte euro dla regionu z UE trafiło do biznesu. Dzięki ogromnemu zastrzykowi unijnych pieniędzy powstały nowe inwestycje, które zmieniły gospodarkę Kujaw i Pomorza. Firmy mogły budować…

Tabemax - biznes musi iść do przodu

- Mamy dużą dywersyfikację klientów, a ten kryzys znamy od września ubiegłego roku i jakoś dajemy radę. Dywersyfikacja bardzo nam pomaga, ponieważ jak jedna branża trochę przygasa, to inna ma się lepiej, a wtedy biznes idzie do przodu i o to chodzi - komentuje dla nas Bernard Grzanka.

Nowy zakład. Oto, co tam jest!

Mamy nowy zakład - i to jest pozytywna informacja nie tylko dla biznesu w naszym regionie, ale też dobry sygnał z rynku pracy, bo w ostatnim czasie nie płyną z niego dobre wieści. Kryzys zagląda do firm. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o rekordowych (i to nie tylko na skalę województwa, ale i kraju) zwolnieniach we Włocławku, gdzie pracę ma stracić aż 850 osób.