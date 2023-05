Gala jubileuszu 30-lecia Centrum Rehabilitacji im. bpa Jana Chrapka w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Krystynę Grabowską na fotelu prezesa zastąpiła Halina Kowalkowska

- Ten czas minął jak jeden dzień. Na początku potrzebna była wielka pasja, aby to w ogólne zacząć. 30 lat temu wielu niepełnosprawnych w ogólne nie wychodziło z domu. Zainteresowaliśmy ich rehabilitacją, sportem - początki wspomina Krystyna Grabowska.

W ciągu lat pod skrzydłami centrum wyrośli artyści niepełnosprawni, którzy są rozpoznawalni w Polsce, a także sportowcy zdobywający medale, także podczas paraolimpiady.

Nowa prezes z Centrum Rehabilitacji jest związana od 20 lat, m.in. jako skarbnik.

- Mam zamiar utrzymać dotychczasowy kierunek działalności, czyli otaczać opieką osoby z niepełnosprawnością, dla nich organizować obozy, spotkania, rehabilitację, która jest najważniejszą rzeczą. Na pewno będę wykorzystywać to, co było dobre i będę się starała wprowadzić „nutkę” nowości, jeśli nasi członkowie na to pozwolą, bo oni są najważniejsi - mówi Halina Kowalkowska.