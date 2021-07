Gala Osobowości Roku Kujaw i Pomorza 2020 - wyróżnienia wręczone! Fotorelacja z wydarzenia

Plebiscyt „Osobowość Roku” toczył się w pięciu kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Polityka, samorządność i społeczność lokalna, Kultura, Biznes i Nauka. Najpierw na etapie powiatowym, następnie - wojewódzkim. Podczas środowej gali nagrodziliśmy 94 laureatów z każdego powiatu naszego województwa, jak również 5 zwycięzców regionalnych. Statuetki zwycięzcom wręczał Marcin Habel, redaktor naczelny „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości Dziennika Toruńskiego”.

Kpt. Karolina Kozłowska, kierownik Działu Terapeutycznego, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie, okazała się najlepsza także w Polsce w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Z kolei Zbigniew Grochowski, historyk, pisarz, emerytowany nauczyciel z Torunia zwyciężył w kategorii Kultura.

- Zwycięstwo w plebiscycie to dla mnie wielkie wyróżnienie. Pragnę zaznaczyć, że bez ludzi nie ma przysłowiowego „lidera”. Moja nominacja to efekt pracy grupy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie. Razem organizowaliśmy różne przedsięwzięcia, w tym niezwykle trudnym, pandemicznym czasie - mówi kpt. Karolina Kozłowska.

Zbigniew Grochowski dopowiada:

- Po zwycięstwie na szczeblu ogólnopolskim mieszało się we mnie poczucie dumy, radości i wdzięczności dla wszystkich tych, którzy tak licznie oddawali na mnie głosy. Chcę podkreślić jednak, że już sama nominacja do udziału w tym konkursie była dla mnie ważna. To sygnał, że zrobiłem coś dobrego, wartościowego, coś, co inni docenili. Gratuluję jednocześnie wszystkim moim kontrkandydatom - podsumowuje Zbigniew Grochowski.