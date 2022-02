Gdańsk czeka na mistrzostwa świata juniorów w short tracku. Wystąpią olimpijczycy z Pekinu

– Można porównać Gdańsk do holenderskiego Dordrechtu, bo chyba tylko tam odbywa się podobna liczba najważniejszych imprez w short tracku. Widać, że skoro w każdym roku odbywać się będą duże zawody, to znaczy, że Gdańsk i my jako organizatorzy cieszymy się bardzo dużym szacunkiem ze strony Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Bliska wyjazdu do Pekinu była również Magdalena Zych (AZS Politechnika Opolska). To aktualna wicemistrzyni Polski na 1500 i 3000 metrów, która od dłuższego czasu znajduje się w szerokiej kadrze pierwszej reprezentacji. W związku z ewentualną absencją Natalii Maliszewskiej, awaryjnie została powołana do reprezentacji Polski na tegoroczne igrzyska. Na przeszkodzie w wylocie do Chin stanął jednak pozytywny wynik na obecność koronawirusa.