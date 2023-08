Gdzie kręcono Czterech Pancernych? Tak wyglądają plenery z serialu na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia

Sławomir Szeliga z Inowrocławia ma niezwykłe hobby. Wraz z rodziną podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Dociera do miejsc, które większość widzów zna tylko z ekranów telewizorów. Fotografuje, porównuje z filmowymi kadrami, dociera do ciekawych, powszechnie mało znanych informacji. Od samego początku jego podróże opisujemy na naszych łamach. Sławomir Szeliga z Inowrocławia podróżował już śladami między innymi takich seriali i filmów jak:"Nie lubię poniedziałku""Ojciec Mateusz""Ranczo""Stawka większa niż życie""Do przerwy 0:1""Wyspa złoczyńców""Samochodzik i templariusze""Podróż za jeden uśmiech""Wiosna panie sierżancie""Prawo i pięść""Kolumbowie""Stawiam na Tolka Banana""Do widzenia, do jutra""Jak rozpętałem drugą wojnę światową""U Pana Boga za piecem" "U Pana Boga w ogródku”"U Pana Boga za miedzą""Sami swoi"[polecane]22436781,21269471[/polecane]W styczniu 2023 roku Sławomir Szeliga z synem Kacprem i żoną Agnieszką kontynuowali swoją podróż tropem serialu "Czterej pancerni i pies". Wcześniej poszukiwali ich między innymi w Bydgoszczy i w Kujawsko-Pomorskiem. Teraz wybrali się na Dolny Śląsk.- Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Otrzymał od Marka Łazarza książkę "Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu i okolicach" wraz z dedykacją: "Dla Sławka, niestrudzonego poszukiwacza filmowych plenerów. Z pancernymi pozdrowieniami. Powodzenia przy kolejnych filmowych lokalizacjach"Zobaczcie, jak wyglądają dziś miejsca na Dolnym Śląsku, w których kręcono serial "Czterej Pancerni i pies". Zapoznajcie się z ciekawymi opisami Sławomira Szeligi >>>>

Sławomir Szeliga/ screen z filmu "Czterej pancerni i pies"