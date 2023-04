Gdzie można poświęcić pokarmy w Wielką Sobotę 2023 we Włocławku? [zdjęcia, lista]

W Wielką Sobotę tradycyjnie błogosławi się pokarmy. Wiele osób tego dnia udaje się do kościoła z pięknie przyozdobionym koszyczkiem, by poświęcić między innymi: jajka, chleb, sól i wędliny, które w niedzielę trafią na wielkanocny stół. Sprawdziliśmy w jakich godzinach w kościołach we Włocławku w 2023 roku zaplanowano święcenie pokarmów. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz wideo: Czym są święta wielkanocne dla katolików? Odpowiada proboszcz parafii w Sartowicach.

Nieodłączną częścią wielkanocnych tradycji jest święconka. Pokarmy, które w niedzielę trafią na nasze stoły, błogosławione są w Wielką Sobotę. Tego dnia wiele osób idzie do kościoła z pięknie przyozdobionym koszyczkiem. Warto zaznaczyć, że pokarmy, które do niego wkładamy, mają określoną symbolikę. Czego nie może w nim zabraknąć?

Te pokarmy tradycyjnie wkładamy do wielkanocnego koszyczka

Do wielkanocnego koszyka wkładamy pokarmy, które mają swoje znaczenie. Tego nie może zabraknąć w wielkanocnym koszyczku: Jaja w postaci pisanek, czy kraszanek są symbolem nowego życia,

Chleb symbolizuje Ciało Chrystusa,

Wędliny są symbolem zdrowia i dostatku,

Sól symbolizuje oczyszczenie,

Wielkanocna babka jest wyrazem naszych umiejętności,

Chrzan - symbol gorycz Męki Pańskiej,

Baranek z chorągiewką symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa.

Warto dodać, że święconka może różnić się w zależności od regionu. W koszykach mogą więc pojawić się też inne produkty:

pieprz symbolizujący gorzkie zioła,

ser będący symbolem harmonii między człowiekiem i siłami przyrody,

zajączek związany z płodnością i odrodzeniem przyrody,

kurczaczek,

naczynie z wodą, które symbolizuje Ducha Świętego.

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny we Włocławku

Sprawdziliśmy we włocławskich parafiach, w jakich godzinach w Wielką Sobotę błogosławione będą pokarmy na wielkanocny stół. Niektóre parafie w swoich ogłoszeniach podawały także informację o tym na co będą przeznaczane ofiary składane w tym czasie. Szczegóły prezentujemy w poniższej galerii:

W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (katedralna) poświęcenie pokarmów zaplanowano od godziny 9 do 15:30, co pół godziny. Co pół godziny (od 9 do 15) pokarmy będą święcone także w: parafii Ducha Świętego (Michelin), Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła oraz Najświętszego Zbawiciela - w tym przypadku na placu przed kościołem.

Trwa głosowanie... Czy często bierzesz udział w akcjach charytatywnych? Nie biorę udziału w takich akcjach Bardzo rzadko Rzadko Często Bardzo często

W kościele Chrystusa Króla poświęcenie pokarmów zaplanowano tylko dwa razy - o godzinie 10 i 12. Od godziny 8 do 16 z koszykiem wielkanocnym można udać się do parafii Wszystkich Świętych (Franciszkanie) i parafii św. Maksymiliana (co pół godziny). Najdłużej święcenie trwać będzie w parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Orioniści)- od 9 do 17.

Motoświęconka 2023 we Włocławku

Parafia św. Stanisława BM błogosławienie pokarmów zaplanowała o pełnych godzinach od godziny 9 do 15. Warto dodać, że w tej parafii o godz. 11 zaplanowano także Motoświęconkę, która co roku przyciąga fanów motocykli nie tylko z Włocławka. W ubiegłym roku zjechali tam fani jednośladów także z innych miast, m. in. Torunia, Bydgoszczy, Płocka.

„Zapraszamy wszystkich na tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę z motocyklami w tle. To jedyna taka święconka w mieście, więc nie może Was zabraknąć” - zachęcają organizatorzy na Facebooku, dodając, że wjazd znajduje się od ul. Wiejskiej.

Szczegóły dotyczące błogosławienia pokarmów w 2023 roku w poszczególnych kościołach we Włocławku, zamieściliśmy w poniższej galerii: