Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 3.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Pod Bateriami, ul. Longinusa, ul. 11 Listopada, ul. Wołodyjowskiego, ul. Kordeckiego, ul. Zagłoby, ul. Czarnieckiego, ul. Kurcewiczówny, ul. Aleja Lipowa

8.05 od godz. 9:00 do 13:00

Piaseczno, ul. Pomorska od numeru 33 do numeru 44, ul. Kajki od numeru 1 do numeru 42, ul. Morcinka od numeru 1 do numeru 41

9.05 od godz. 9:00 do 13:00

Piaseczno, ul. Pomorska od numeru 21 do numeru 40, ul. Gałczyńskiego od numeru 1 do numeru 11, ul. Gojawiczyńskiej od numeru 1 do numeru 7A

10.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat chełmiński

Łęg, Habdzin, numer 108

11.05 od godz. 9:00 do 13:00