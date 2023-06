Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.06

Machnacz ulice Bławatkowa od 4 do 7, 10, Sasankowa 4, 8, 15, 17, 25, 0015-225/3 (GPO), 84/8, 84/9, dz. 225/1, dz. 225/7, DZ. 84/6, Żwirowa 5, 11, 58/2, 79/16, 85/1, 78, DZ. 226/6, DZ. 79/1, DZ. 79/3 4B, 48C, 49, 49A, 50, 15-210/6, 206/12, 210/1, 225/4 (GPO), 226/4, 229, 256/1, 291/2, 297/3, 298/15 (GPO), 300/3, 375, 300/5, 402/7, 84/2, 86/4, 87/4, DZ. 300/4, DZ. 365, Machnacz-79/15 (GPO), Marianki od 1 do 4, 6A, 6C, 6E, 7, 7A, 7B, 7D, 7G, 9, 297/4, 303/2, 303/8, 409/14, Mazury , 364, Wieniec-Zalesie , 227/4. 27.06 od godz. 9:00 do 14:00

Choceń ulice Czerniewicka 6, Słoneczna 7, 9, 13, Zakrzewska 8, 10, 706, 765, Szczutkowo 40, Wilkowiczki 1, od 4 do 6, 15, 142. 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrzejewice , 222/1, Kazimierzewo 11, Łążyn od 5 do 8. 27.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat brodnicki

Konojady od 97 do 100, 100 A.

27.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat radziejowski

Wójcin 42.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat golubsko-dobrzyński

Ciechanówek 10, Rembiocha 1, 1a, od 2 do 5, 5A, 6, 7, od 9 do 12, od 14 do 16, 18, od 20 do 23, 31, 33, 35, 43, 44, 318/3, 59.

27.06 od godz. 8:30 do 12:30

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Agrestowa, ul. Morelowa, ul. Solna, ul. Przesmyckiego, Chyliczki, ul. Orchidei, ul. Atlantydy, ul. Wschodnia, ul. Zimowa, ul. Bażancia, ul. Alpejska, ul. Moniuszki, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Polna

27.06 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Kromszewice 51A, 63, 84, 86, 90, 13/22, 13/29, 13/34, 13/52, 13/59, 13/60 (GPO), 13/70, 13/72 (GPO), 13/73, 13/83, 13/84, 13/89, 14/10, 14/103, 14/104, 14/15, 14/72, 14/73, 14/74, 14/76, 14/77 (GPO), 14/87, 14/90, 14/91, 14/93, 14/97 (GPO), 14/98, 14/99 (GPO), DZ. 13/32, dz. 13/4,13/13, 13/45, 13/26, DZ. 13/51, DZ. 13/86.

27.06 od godz. 10:00 do 13:00