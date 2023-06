Gen. Chris Badia w Bydgoszczy: Testujemy systemy koordynowania działań NATO z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Systemy wspólnych działań na lądzie, morzu, w powietrzu, w przestrzeni kosmicznej i w cyberprzestrzeni są testowane w natowskim Joint Force Training Centre w Bydgoszczy. Właśnie trwają ćwiczenia CWIX, w których bierze udział ponad 2000 wojskowych z 43 państw sojuszu.

- W około osiemdziesięciu procentach systemy, których działanie sprawdzamy wspólnie z naszymi sojusznikami, to te, które już działają i są stosowane. Istotą szkolenia CWIX jest jednak, by usprawnić zdolności reagowania, sprawdzić procedury, w szerokim kręgu państw współpracujących w ramach NATO - mówił w Bydgoszczy gen. Chris Badia, Zastępca Naczelnego Dowódcy ds. Transformacji NATO w Norfolk w USA.

Pozostała część nowatorskich systemów, które są sprawdzane w ramach trwających właśnie w bydgoskim Joint Force Training Centre Ćwiczeń Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej 2023 (CWIX) to procedury uwzględniające najnowocześniejsze i dopiero testowane technologie. Gen. Chris Badia, na pytanie Gazety Pomorskiej o konkretne innowacyjne systemy, odpowiada: - Testujemy również technologie posługujące się sztuczną inteligencją. Są one przydatne, między innymi w szukaniu rozwiązań logistycznych i związanych z łącznością - mówił gen. Badia, wyliczając inne przykłady: - Są też inne dziedziny, w którym sprawdzamy i wypracowujemy nowe rozwiązania. Tu, można powiedzieć, analogicznie do systemów ochrony zdrowia, które są nadzorowane przez każde państwo, w naszych systemach informacyjnych kluczowe jest zbieranie danych dotyczących stanu zdrowia żołnierzy. Jakie mamy zasoby, ilu pozostaje w szpitalach, ilu jest zdolnych do działania. To wszystko trzeba skoordynować, chodzi o wypracowanie sprawnych systemów zarządzania takimi informacjami.

Systemy pojazdów autonomicznych

Wśród innych, kluczowych dla sił NATO dziedzin, wymienił również koordynowanie systemów opartych na technologiach kosmicznych. W tym względzie chodzi o informacje zbierane przez satelity pozostające na orbicie. Wśród innych rozwiązań nowatorskich wymienił też technologie autonomicznych aut, w tym wojskowych pojazdów ciężarowych. Inne potencjalne obszary wykorzystania AI (technologii opartej na sztucznej inteligencji) to, np. segregowanie, analiza danych w dokumentach, które służą później do podejmowania konkretnych decyzji operacyjnych, logistycznych, itd.

W konferencji w siedzibie JFTC uczestniczył również gen. dywizji Norbert, Wagner, Dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

Czym jest CWIX?

CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination Exercise) to platforma, która pozwana na zgromadzenie w jednym miejscu i testowanie rozmaitych systemów informatycznych. Ćwiczenie stwarza możliwości do sprawdzenia funkcjonowania zarówno samych systemów, jak i personelu, procedur i technologii, które - jak czytamy w komunikacie JFTC - "zapewnią rozwiązania interoperacyjne na dziś i na przyszłość". W ćwiczeniach, które właśnie rozpoczęły się w Bydgoszczy i potrwają trzy tygodnie, biorą udział specjaliści wojskowi z 43 państw. Uczestników jest około dwa tysiące. To eksperci z 19 różnych obszarów tematycznych, którzy mają do przetestowania 406 systemów, a do przeprowadzenia ponad 25 tys. testów. W CWIX uczestniczą wojskowi zarówno z państw sojuszu, jak i państwa stowarzyszone oraz obserwatorzy. Są również żołnierze z Ukrainy.

Niektóre państwa wykorzystują CWIX do "zniwelowania zagrożeń związanych z przygotowaniem do misji na rzecz NATO (np. Siły Odpowiedzi NATO, NRF), inne zaś dostosowują swoje systemy do najnowszych standardów". Gen. Badia podziękował Polsce za zaangażowanie w budowanie współpracy na polu działań NATO, a w szczególności władzom Bydgoszczy za gościnę.

