GKM ma otrzymać z budżetu miasta dodatkowe 1,5 mln zł. "To niezbędne środki, aby można była stabilnie funkcjonować" Łukasz Szalkowski

- Był to dla nas bardzo trudny sezon sportowo oraz finansowo - mówił Marcin Murawski, prezes GKM Grudziądz S.A. Klub zakończył sezon "pod kreską". By ustabilizować sytuację, do budżetu spółki ma trafić dodatkowe 1,5 mln zł.