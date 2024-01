Glifosatu nie można używać do dosuszania rzepaku. Co z innymi substancjami czynnymi?

Możliwość stosowania glifosatu - wyłącznie w charakterze środka chwastobójczego

- Lepiej, by rolnicy o tym nie zapominali - mówi Juliusz Młodecki, rolnik z Radzicza k. Nakła i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Desykacja rzepaku jest sprawą awaryjną, a poza tym są jeszcze inne substancje, które można wykorzystać do dosuszania przed zbiorem. Niestety są one droższe niż te zawierające glifosat.

Unijna lista wciąż się zmienia

- Corocznie mamy do czynienia z redukcją kolejnych substancji czynnych w myśl rozporządzeń Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu - zauważa dr hab. Roman Kierzek, prof. Instytutu Ochrony Roślin -PIB w Poznaniu, dyrektor tegoż instytutu. - Już wcześniej, bo w latach 2008–2020 nastąpiła redukcja stosowania substancji czynnych w rzepaku ozimym aż o 0,5 kg/ha, co stanowi obniżenie chemizacji produkcji rzepaku o ponad 20 %. W Polsce największa redukcja zużycia substancji czynnych do ochrony rzepaku dotyczyła herbicydów, które w 2008 r. stosowane były na poziomie 1,5 kg/ha, w 2013 r. – 1,21, a w 2013 r. już tylko 0,92, natomiast w 2020 r. – 0,911 kg/ha s.cz. Jeszcze większy spadek zużycia substancji czynnych odnotowano dla insektycydów, których w 2008 r. zużywano 0,27, natomiast najniższy poziom stwierdzono w 2020 r., gdyż wynosił tylko 0,145 kg/ha, czyli nastąpiła redukcja aż o prawie 50 % – zatem de facto Polska już wyprzedziła pierwotne założenia unijne, planowane do realizacji do 2030 r.