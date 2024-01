Pozostałości środków ochrony roślin w żywności. W Kujawsko-Pomorskiem były zastrzeżenia

- W 2023 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pobrano do badań 274 próby z 56 gatunków owoców, warzyw i roślin upraw rolniczych – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. - W 46 badanych próbkach (tj. 16,7 proc,) badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości dotyczące zastosowania środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w danej uprawie, w tym niedopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.