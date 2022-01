Gmina Cekcyn. Miliony na nową sieć kanalizacyjną do Rudzkiego Mostu

W pierwszej transzy Polskiego Ładu udało się uzyskać 10 mln 450 tys. zł, to 95 proc. wartości inwestycji.

- My się bardzo cieszymy, choć to jest takie zadanie, którego mieszkańcy praktycznie w ogóle nie odczują, bo co kogo interesuje, gdzie ścieki płyną. A my to po prostu musimy wykonać, bo obecny przesył jest już ograniczony. Nie ma możliwości dołączania kolejnych budynków. Poza tym sieć ma ok. 26, 27 lat i może być już awaryjna - mówi Jacek Brygman, wójt Cekcyna.