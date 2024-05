Huczne uroczystości w Karolewie. W szkole uczczono dwa jubileusze

Z Bydgoszczy do Karolewa

W Karolewie szkoła rolnicza działa od 55 lat, ale tradycje ma znacznie dłuższe, 100-letnie. Bo zanim przeniesiono placówkę do gminy Dobrcz kształcono młodzież w Bydgoszczy. Średnia szkoła rolnicza utworzona została w grodzie nad Brdą w 1923 r. Mieściła się przy ul. Bernardyńskiej 6.

Funkcjonowała ona pod tym adresem do 1969 r., kiedy to przeniesiono ją do oddalonego o 20 km Karolewa. Dlaczego? W tym czasie tworzono w Bydgoszczy Wyższą Szkołę Rolniczą i na jej siedzibę wybrano budynek przy ul. Bernardyńskiej 6. Szkoła średnia musiała się wynieść